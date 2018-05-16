Поселок в Хабаровском крае уже два месяца отрезан от цивилизации

Жители поселка Софийск Верхнебуреинского района два месяца не могут выехать в районный центр — Чегдомын. Сельчан не пускают на единственный паром через реку, чтобы они смогли попасть в больницу, на почту, получить пенсию или пополнить запасы продуктов и лекарств. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница Софийска Валентина Шанаева.

Единственный путь до Чегдомына проходит через реку Бурею. В середине марта ледовую переправу по ней закрыли. При этом жителей Софийска не пускают на паром, которым распоряжается артель старателей «Ниман». Запрет руководство предприятия объясняет технической непригодностью судна для перевозки людей.

«Такой ситуации никогда не было. До Чегдомына ехать примерно 200 километров, включая переправу через Бурею. Примерно с 15 марта, когда ледовую переправу закрыли, у нас не было возможности пересечь реку. “Артелевцы” не пускают нас на паром, переправляя только свои грузы. Кстати, паром — это единственный способ попасть на другой берег: сильное течение не позволит сделать это иначе. Нам говорят, что судно никогда и не было пригодно для перевозки людей. А нам что теперь делать? Сейчас мы не можем получить почту, пенсию, добраться до органов соцзащиты. Даже детей не можем отвезти в район для сдачи ЕГЭ. В Софийске кончаются продукты и лекарства, а хозяин артели все не может договориться с главой поселка, чтобы решить эту проблему», — возмущается Валентина Шанаева.

По словам руководителя артели, возить людей через Бурею — это неоправданный риск.

«Паром был построен строго для перевозки технических грузов с целью лицензированной добычи драгметаллов. Мы на свой страх и риск переправлять людей через Бурею не будем: за это госморречнадзор может нас оштрафовать на крупную сумму денег. Чтобы этим заниматься, необходимо решить ряд технических вопросов с районными властями. У нас уже готов пакет инженерной документации, чтобы паром признали пригодным для перевозки стороннего транспорта», — рассказал председатель артели Валерий Кочев.

Собеседник отметил, что на днях ситуацию с паромом обсудят на межведомственном совещании.

Как заявил глава Софийска Петр Титков, местная администрация сделала все, что от нее зависело.