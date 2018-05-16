Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нас будут душить»: Украина прозрела от последствий выхода из СНГ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Как разные знаки зодиака привлекают к себе внимание
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: США предрекли возвращение Крыма Украине
Беспилотник США обнаружили недалеко от Белгорода
Почему победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
В Екатеринбурге охранник ТЦ избил подростка с инвалидностью
Шизофрения меняет не только мозг
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
07:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Поселок в Хабаровском крае уже два месяца отрезан от цивилизации

В магазинах кончаются продукты, а в аптеках — медикаменты.

Жители поселка Софийск Верхнебуреинского района два месяца не могут выехать в районный центр — Чегдомын. Сельчан не пускают на единственный паром через реку, чтобы они смогли попасть в больницу, на почту, получить пенсию или пополнить запасы продуктов и лекарств. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница Софийска Валентина Шанаева.

Единственный путь до Чегдомына проходит через реку Бурею. В середине марта ледовую переправу по ней закрыли. При этом жителей Софийска не пускают на паром, которым распоряжается артель старателей «Ниман». Запрет руководство предприятия объясняет технической непригодностью судна для перевозки людей.

«Такой ситуации никогда не было. До Чегдомына ехать примерно 200 километров, включая переправу через Бурею. Примерно с 15 марта, когда ледовую переправу закрыли, у нас не было возможности пересечь реку. “Артелевцы” не пускают нас на паром, переправляя только свои грузы. Кстати, паром — это единственный способ попасть на другой берег: сильное течение не позволит сделать это иначе. Нам говорят, что судно никогда и не было пригодно для перевозки людей. А нам что теперь делать? Сейчас мы не можем получить почту, пенсию, добраться до органов соцзащиты. Даже детей не можем отвезти в район для сдачи ЕГЭ. В Софийске кончаются продукты и лекарства, а хозяин артели все не может договориться с главой поселка, чтобы решить эту проблему», — возмущается Валентина Шанаева.

По словам руководителя артели, возить людей через Бурею — это неоправданный риск.

«Паром был построен строго для перевозки технических грузов с целью лицензированной добычи драгметаллов. Мы на свой страх и риск переправлять людей через Бурею не будем: за это госморречнадзор может нас оштрафовать на крупную сумму денег. Чтобы этим заниматься, необходимо решить ряд технических вопросов с районными властями. У нас уже готов пакет инженерной документации, чтобы паром признали пригодным для перевозки стороннего транспорта», — рассказал председатель артели Валерий Кочев.

Собеседник отметил, что на днях ситуацию с паромом обсудят на межведомственном совещании.

Как заявил глава Софийска Петр Титков, местная администрация сделала все, что от нее зависело.

«Мы своевременно выделили земельный участок возле парома, чтобы руководство “Нимана” сделало паром пригодным для перевозки сельчан. Также мы обратились в краевое министерство природных ресурсов, чтобы для реконструкции парома была выделена акватория, и этого мы тоже добились. Но пока вопрос с перевозкой людей так и не решен», — прокомментировал Петр Титков.

Все новости региона
Штабы на базе КамАЗа и ГАЗа помогут бороться с лесными пожарами в Хабаровском крае
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь