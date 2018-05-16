В Башкирии за минувшие сутки шесть человек пострадали в ДТП

За прошедший день на дорогах республики было зарегистрировано шесть аварий. По данным ГИБДД по РБ, в них пострадали шесть человек.

Одно из ДТП случилось на ул. Монтажной в Салавате. 66-летний водитель «Ниссан Террано», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио». 38-летний водитель второй иномарки не пострадал, а вот его 32-летняя пассажирка получила ушибы.