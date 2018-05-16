В Башкирии за минувшие сутки шесть человек пострадали в ДТП
35 нетрезвых водителей были задержаны.
35 нетрезвых водителей были задержаны.
За прошедший день на дорогах республики было зарегистрировано шесть аварий. По данным ГИБДД по РБ, в них пострадали шесть человек.
Одно из ДТП случилось на ул. Монтажной в Салавате. 66-летний водитель «Ниссан Террано», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио». 38-летний водитель второй иномарки не пострадал, а вот его 32-летняя пассажирка получила ушибы.
Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2,3 тысяч нарушений на дорогах и задержали 35 нетрезвых водителей.