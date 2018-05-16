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07:50 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярская пенсионерка лечила боль в спине героином

Вместо лекарства против боли в спине красноярская пенсионерка приобрела шесть граммов героина.

Как выяснили следователи, опасную покупку 68-летняя женщина совершила по совету соседки. Похоже, пенсии не хватало, поэтому позже бабушка решила продать остатки наркотика, и была задержана полицейскими. Сейчас возрастному наркодилеру грозит до 15-ти лет лишения свободы.

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