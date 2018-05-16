Пьяный хабаровчанин угнал чужую машину и устроил жёсткое ДТП

Источник: Восток Медиа

ДТП с участием двух автомобилей с пострадавшими зарегистрировали на территории Хабаровского района. Сотрудниками дорожно-патрульной установили, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Документы на транспортное средство мужчина предъявить не смог.

В это же время полицейские получили информацию от оперативного дежурного районного отдела об угоне автомобиля с территории садового общества. Заявление написал житель Хабаровска. Оказалось, что именно его машина попала в ДТП за городом.

Стражи порядка задержали 29-летнего подозреваемого в угоне. Раньше у мужчины уже были проблемы с законом, сейчас он нигде не работает. По словам злоумышленника, после застолья он воспользовался тем, что хозяин транспортного средства спал, и поехал на чужой иномарке к своей сожительнице, но по дороге попал в ДТП.