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07:53 (мск), источник: Восток Медиа

Пьяный хабаровчанин угнал чужую машину и устроил жёсткое ДТП

Житель Хабаровска сел за руль чужого автомобиля в нетрезвом виде и попал в аварию. Пока инспекторы ДПС разбирались на месте происшествия, в полицию поступило заявление об угоне этой машины.

Источник: Восток Медиа

ДТП с участием двух автомобилей с пострадавшими зарегистрировали на территории Хабаровского района. Сотрудниками дорожно-патрульной установили, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Документы на транспортное средство мужчина предъявить не смог.

В это же время полицейские получили информацию от оперативного дежурного районного отдела об угоне автомобиля с территории садового общества. Заявление написал житель Хабаровска. Оказалось, что именно его машина попала в ДТП за городом.

Стражи порядка задержали 29-летнего подозреваемого в угоне. Раньше у мужчины уже были проблемы с законом, сейчас он нигде не работает. По словам злоумышленника, после застолья он воспользовался тем, что хозяин транспортного средства спал, и поехал на чужой иномарке к своей сожительнице, но по дороге попал в ДТП.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на нетрезвого хабаровчанина завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.

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