Пьяный хабаровчанин угнал чужую машину и устроил жёсткое ДТП

ДТП с участием двух автомобилей с пострадавшими зарегистрировали на территории Хабаровского района. Сотрудниками дорожно-патрульной установили, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Документы на транспортное средство мужчина предъявить не смог.
В это же время полицейские получили информацию от оперативного дежурного районного отдела об угоне автомобиля с территории садового общества. Заявление написал житель Хабаровска. Оказалось, что именно его машина попала в ДТП за городом.
Стражи порядка задержали 29-летнего подозреваемого в угоне. Раньше у мужчины уже были проблемы с законом, сейчас он нигде не работает. По словам злоумышленника, после застолья он воспользовался тем, что хозяин транспортного средства спал, и поехал на чужой иномарке к своей сожительнице, но по дороге попал в ДТП.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на нетрезвого хабаровчанина завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.