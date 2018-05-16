50 пожарных тушили два часа: в Екатеринбурге возле гипермаркета полыхал склад с битумом

В Екатеринбурге накануне вечером произошел крупный пожар. Около 20:40 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на улице Бабушкина возле гипермаркета «О́кей» полыхает склад. По предварительной информации службы спасения «Сова», в двухэтажном здании хранился битум и другие горючие строительные смеси.
Быстрому распространению огня способствовал и шквалистый ветер. За считанные минуты пламя охватило 750 квадратных метров площади. На месте ЧП развернули штаб пожаротушения. В ликвидации огня были задействованы 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.
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Справиться с огнем удалось спустя два часа. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.