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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

50 пожарных тушили два часа: в Екатеринбурге возле гипермаркета полыхал склад с битумом

Из-за угрозы обрушения здания пожарные не смогли зайти внутрь. Пламя спасатели сбивали снаружи с автолестниц.

В Екатеринбурге накануне вечером произошел крупный пожар. Около 20:40 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на улице Бабушкина возле гипермаркета «О́кей» полыхает склад. По предварительной информации службы спасения «Сова», в двухэтажном здании хранился битум и другие горючие строительные смеси.

Быстрому распространению огня способствовал и шквалистый ветер. За считанные минуты пламя охватило 750 квадратных метров площади. На месте ЧП развернули штаб пожаротушения. В ликвидации огня были задействованы 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.

— Из-за угрозы обрушения пожарные тушили огонь снаружи здания, в том числе с пожарных автолестниц. Были организованы два боевых участка: для тушения пожара и защиты от огня расположенных рядом строений, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Справиться с огнем удалось спустя два часа. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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