В Башкирии из горящего дома эвакуировали беременную женщину и детей
Сегодня в 6 часов 36 минут на пульт ПЧ-50 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» поступило сообщение о том, что по улице Цюрупы в городе Мелеузе горит квартира.
Сегодня в 6 часов 36 минут на пульт ПЧ-50 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» поступило сообщение о том, что по улице Цюрупы в городе Мелеузе горит квартира.
На тушение оперативно привлечены силы и средства от МЧС в количестве 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что горит квартира в пятиэтажном доме на четвертом этаже. В 6 часов 42 минуты пожар локализовали, в 6 часов 45 минут открытое горение ликвидировали.
В ходе тушения пожара пожарными звеньями с помощью спасательных устройств спасено 10 человек из них 3 детей и 1 беременная женщина, которые в момент возникновения пожара оказались отрезаны от путей эвакуации, в подъезде был густой дым.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в