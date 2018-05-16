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08:23 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии из горящего дома эвакуировали беременную женщину и детей

Сегодня в 6 часов 36 минут на пульт ПЧ-50 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» поступило сообщение о том, что по улице Цюрупы в городе Мелеузе горит квартира.

На тушение оперативно привлечены силы и средства от МЧС в количестве 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что горит квартира в пятиэтажном доме на четвертом этаже. В 6 часов 42 минуты пожар локализовали, в 6 часов 45 минут открытое горение ликвидировали.

В ходе тушения пожара пожарными звеньями с помощью спасательных устройств спасено 10 человек из них 3 детей и 1 беременная женщина, которые в момент возникновения пожара оказались отрезаны от путей эвакуации, в подъезде был густой дым.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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