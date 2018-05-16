В Башкирии из горящего дома эвакуировали беременную женщину и детей

На тушение оперативно привлечены силы и средства от МЧС в количестве 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что горит квартира в пятиэтажном доме на четвертом этаже. В 6 часов 42 минуты пожар локализовали, в 6 часов 45 минут открытое горение ликвидировали.

В ходе тушения пожара пожарными звеньями с помощью спасательных устройств спасено 10 человек из них 3 детей и 1 беременная женщина, которые в момент возникновения пожара оказались отрезаны от путей эвакуации, в подъезде был густой дым.