В центре Екатеринбурга ночью сгорели две иномарки

В центре уральской столицы ночью сгорели две иномарки. Около 2:30 на Вайнера загорелся Ford Explorer. С него пламя перекинулось на рядом припакованную Kia Sportage. Прибывшие на место пожарные потушили автомобили за две минуты, но Ford к этому времени уже выгорел полностью. Kia пострадала меньше — у иномарки оплавилась левая часть кузова.

— Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения. Владельцы автомобилей уже написали заявления. Устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.