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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга ночью сгорели две иномарки

Первым воспламенился Ford, а с него пламя перекинулось на соседнюю Kia.

В центре уральской столицы ночью сгорели две иномарки. Около 2:30 на Вайнера загорелся Ford Explorer. С него пламя перекинулось на рядом припакованную Kia Sportage. Прибывшие на место пожарные потушили автомобили за две минуты, но Ford к этому времени уже выгорел полностью. Kia пострадала меньше — у иномарки оплавилась левая часть кузова.

— Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения. Владельцы автомобилей уже написали заявления. Устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

С У 16.05.18 г. 02:16 (мест) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера. На площади 2 кв.м повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Ford Explorer». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут.

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