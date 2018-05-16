Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о краже заявил в полицию житель Октябрьского района донской столицы.

По словам мужчины, он, придя домой, обнаружил, что входная дверь открыта и из серванта пропали ювелирные изделия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых подозреваемых в преступлении.

Задержанные рассказали, что проникли в квартиру потерпевшего вечером, повредив замок входной двери, и забрали драгоценности.