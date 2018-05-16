Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Ростове
Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли полицейские в
Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о краже заявил в полицию житель Октябрьского района донской столицы.
По словам мужчины, он, придя домой, обнаружил, что входная дверь открыта и из серванта пропали ювелирные изделия.
В ходе
Задержанные рассказали, что проникли в квартиру потерпевшего вечером, повредив замок входной двери, и забрали драгоценности.
В настоящее время по факту преступления завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).