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12:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о краже заявил в полицию житель Октябрьского района донской столицы.

По словам мужчины, он, придя домой, обнаружил, что входная дверь открыта и из серванта пропали ювелирные изделия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых подозреваемых в преступлении.

Задержанные рассказали, что проникли в квартиру потерпевшего вечером, повредив замок входной двери, и забрали драгоценности.

В настоящее время по факту преступления завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

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