Два человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом в Ростове-на-Дону
Два человека пострадали при столкновении иномарки с автобусом в
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Два человека пострадали при столкновении иномарки с автобусом в
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла 15 мая около 15.30 на проспекте Ленина.
Автомобиль Kia Cerato врезалась в стоявший на остановке автобус.
В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир иномарки. В автобусе никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.