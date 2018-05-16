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09:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом в Ростове-на-Дону

Два человека пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла 15 мая около 15.30 на проспекте Ленина.

Автомобиль Kia Cerato врезалась в стоявший на остановке автобус.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир иномарки. В автобусе никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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