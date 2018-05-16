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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый «вход в метро»: в Ростове-на-Дону грузовик провалился в асфальт

Вечером 15 мая в Ростове на улице Днепропетровской произошло ЧП: грузовик Scania провалился под асфальт передними колесами.

Провал образовался прямо посреди дороги, вокруг канализационного люка. В социальной сети появились фотографии с места происшествия и самой ямы. Очевидцы рассказали, что фуру пришлось доставать с помощью автокрана. О пострадавших не сообщается.

В комментариях под фото ростовчане пишут, что асфальт проваливается на этом месте уже не в первый раз, и относительно недавно здесь уже ремонтировали дорогу. Люди вспоминают происшествия на 31-ой Линии и Ворошиловском проспекте и негодуют по поводу качества дорожных работ, проводимых в городе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, месяц назад в Ростове на 31-ой Линии асфальт провалился так, что под землей, причем полностью, оказалась припаркованная иномарка. Яму заделали, однако недавно пользователи социальных сетей пожаловались, что новая латка начинает проседать.

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