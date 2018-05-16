Новый «вход в метро»: в Ростове-на-Дону грузовик провалился в асфальт

Провал образовался прямо посреди дороги, вокруг канализационного люка. В социальной сети появились фотографии с места происшествия и самой ямы. Очевидцы рассказали, что фуру пришлось доставать с помощью автокрана. О пострадавших не сообщается.

В комментариях под фото ростовчане пишут, что асфальт проваливается на этом месте уже не в первый раз, и относительно недавно здесь уже ремонтировали дорогу. Люди вспоминают происшествия на 31-ой Линии и Ворошиловском проспекте и негодуют по поводу качества дорожных работ, проводимых в городе.