В Приморье потеряли следы девушки с необычным именем

В Приморском крае объявлен розыск 15-летней Мариты Сергиенко из Партизанска, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщают в соцсетях, 8 мая Марита ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см., плотного телосложения, волос прямой русый ниже плеч, нос средний с вогнутой спинкой, глаза карие. Была одета: куртка темно — зеленого цвета камуфлированная, джинсы черного цвета, кроссовки темные с красными силиконовыми вставками на подошве.