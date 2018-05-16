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10:12 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье потеряли следы девушки с необычным именем

В Приморском крае объявлен розыск 15-летней Мариты Сергиенко из Партизанска, сообщают «Вести:Приморье». 08.05.2018 г. девушка с необычным именем ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В Приморском крае объявлен розыск 15-летней Мариты Сергиенко из Партизанска, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщают в соцсетях, 8 мая Марита ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см., плотного телосложения, волос прямой русый ниже плеч, нос средний с вогнутой спинкой, глаза карие. Была одета: куртка темно — зеленого цвета камуфлированная, джинсы черного цвета, кроссовки темные с красными силиконовыми вставками на подошве.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Мариты, просят позвонить по телефонам: 8 (42363) 6−31−81 — ОМВД России по г. Партизанску или 02, 102 — полиция 8 999 058 17 67, 8 914 721 22 32- волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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