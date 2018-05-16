В Красноярске на ул. Железнодорожников вспыхнул пожар в квартире

ЧП произошло сегодня, 16 мая, на улице Железнодорожников, 20 г. По сообщению очевидцев, дым валил с верхнего этажа. На сообщение о возгорании оперативно прибыли несколько машин пожарных и «скорая». В данный момент огонь потушен.