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09:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на ул. Железнодорожников вспыхнул пожар в квартире

Произошло возгорание автомобильного колеса.

В Красноярске на левобережье загорелась квартира.

ЧП произошло сегодня, 16 мая, на улице Железнодорожников, 20 г. По сообщению очевидцев, дым валил с верхнего этажа. На сообщение о возгорании оперативно прибыли несколько машин пожарных и «скорая». В данный момент огонь потушен.

По информации МЧС, загорелось колесо от автомобиля, которое хранилось на балконе. Жительница квартиры была эвакуирована, её здоровью ничего не угрожает. Другие подробности будут известны позже.

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