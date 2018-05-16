Банда угнала 11 старых «японок» за 3 млн рублей

По данным следствия, с ноября 2015 по октябрь 2017 двое ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте 34 и 35 лет организовали криминальный бизнес по угону машин.

«Выбрав автомобиль, обвиняемые сканировали радиосигнал сигнализации специальным электронным устройством, после чего вскрывали дверной замок, взламывали замок зажигания и запускали двигатель», — рассказал представитель ведомства Антон Сурнин.

Похищенные автомобили перегонялись в безлюдное место микрорайона Затон, где оставлялись без номерных знаков. Впоследствии угонщики здесь же получали деньги через оборудованные тайники. 13 октября 2017 года налаженное дело дало сбой: угонщики были задержаны полицией и взяты под стражу.

На данный момент установлено 11 эпизодов краж автомобилей различных марок, среди которых Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Toyota Premio, Toyota Carina, Toyota Allex и другие. Общий ущерб, причиненный автовладельцам, составил 3,4 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). В настоящее время расследование завершено, дело с обвинительным заключением передано в суд.