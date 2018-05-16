В Арском районе спасатели нашли тело пропавшего на Казанке рыбака
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Арском районе спасатели ЗПСО № 4 обнаружили тело 59-летнего рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Арском районе спасатели ЗПСО № 4 обнаружили тело 59-летнего рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ранее агентство сообщало, что 10 мая мужчина отправился ловить рыбу и пропал. Перевернутую лодку, принадлежащую рыбаку, нашли утром 11 мая на реке Казанка у деревни Малые Турнали в Арском районе республики. Очевидцы сообщили, что мужчина мог утонуть. На месте были развернуты поисковые работы.
Тело мужчины обнаружили накануне вечером в Казанке возле деревни Малые Турнали в шести метрах от берега. В данный момент эксперты устанавливают причины случившегося.