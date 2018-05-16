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09:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Арском районе спасатели нашли тело пропавшего на Казанке рыбака

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Арском районе спасатели ЗПСО № 4 обнаружили тело 59-летнего рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что 10 мая мужчина отправился ловить рыбу и пропал. Перевернутую лодку, принадлежащую рыбаку, нашли утром 11 мая на реке Казанка у деревни Малые Турнали в Арском районе республики. Очевидцы сообщили, что мужчина мог утонуть. На месте были развернуты поисковые работы.

Тело мужчины обнаружили накануне вечером в Казанке возле деревни Малые Турнали в шести метрах от берега. В данный момент эксперты устанавливают причины случившегося.

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