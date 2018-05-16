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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде злоумышленник ограбил ювелирный магазин

Полиция Волгограда ищет дерзкого злоумышленника, ограбившего ювелирный магазин в Ворошиловском торговом центре.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, преступление было совершено вечером вторника, 15 мая, примерно в 19:30. Неизвестный мужчина зашел в ювелирный салон и попросил показать ювелирные украшения. Затем он схватил четыре цепочки и выбежал из торгового зала. Общая стоимость ущерба составила 76 тысяч рублей.

Приметы преступника: на вид 30−35 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности. Волос темно-русый, короткий, глаза на выкате, на подбородке пластырь. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка.

Просьба ко всем, кто узнал подозреваемого или владеет информацией о его местонахождении, позвонить по телефонам: 93−01−11 — дежурная часть Управления МВД России по Волгограду, или 02.

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