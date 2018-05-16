В Волгограде злоумышленник ограбил ювелирный магазин
Полиция Волгограда ищет дерзкого злоумышленника, ограбившего ювелирный магазин в Ворошиловском торговом центре.
Полиция Волгограда ищет дерзкого злоумышленника, ограбившего ювелирный магазин в Ворошиловском торговом центре.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Приметы преступника: на вид 30−35 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности. Волос
Просьба ко всем, кто узнал подозреваемого или владеет информацией о его местонахождении, позвонить по телефонам: 93−01−11 — дежурная часть Управления МВД России по Волгограду, или 02.