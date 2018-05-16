В Волгограде злоумышленник ограбил ювелирный магазин

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, преступление было совершено вечером вторника, 15 мая, примерно в 19:30. Неизвестный мужчина зашел в ювелирный салон и попросил показать ювелирные украшения. Затем он схватил четыре цепочки и выбежал из торгового зала. Общая стоимость ущерба составила 76 тысяч рублей.

Приметы преступника: на вид 30−35 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности. Волос темно-русый, короткий, глаза на выкате, на подбородке пластырь. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка.