Причины гибели новорождённой хабаровчанки определят в Коми
Такое решение вынес суд Индустриального района Хабаровска.
Такое решение вынес суд Индустриального района Хабаровска.
Сегодня, 16 мая, Индустриальный районный суд Хабаровска назначил повторную экспертизу причин гибели новорождённой Илании Асютиной в ноябре 2016 года. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» из зала судебных заседаний, на скамье подсудимых оказался
Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности
Мама умершей Илании Анна Асютина, с трудом сдерживая слёзы, вспоминает свои первые роды. Говорит, просила врачей о кесаревом сечении. Но операцию ей провели слишком поздно. Девочка родилась в тяжелейшем состоянии, только через три дня её перевели в перинатальный центр, но там спасти ребёнка не удалось.
В ходе расследования уголовного дела, которое вёл отдел по Индустриальному району Хабаровска СК России, в специализированных учреждениях краевой столицы было проведено три экспертизы. В них смерть ребёнка связали с некачественной медицинской помощью при родах.
— Обвиняемый уйдёт от ответственности, поскольку 21 ноября этого года истечёт срок давности для привлечения к уголовной ответственности. В этом деле будет поставлена точка, и никто не будет наказан, — прокомментировала ситуацию сестра потерпевшей Елена Кульченко.
Поддержать супругов Асютиных в суде пришли несколько семей, которые в похожих обстоятельствах потеряли своих новорождённых детей. Ребёнок Надежды Купряковой в 2015 году погиб после родов в том же роддоме № 2, что и дочь Анны Асютиной. По словам Надежды, помощь ей оказывал тот же самый доктор, который сейчас оказался на скамье подсудимых. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло. Расследование шло так медленно, что истёк положенный по закону двухлетний срок давности за убийство по неосторожности.