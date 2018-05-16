Причины гибели новорождённой хабаровчанки определят в Коми

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 16 мая, Индустриальный районный суд Хабаровска назначил повторную экспертизу причин гибели новорождённой Илании Асютиной в ноябре 2016 года. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» из зала судебных заседаний, на скамье подсудимых оказался акушер-гинеколог городского роддома № 2.

Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Врач находится под подпиской о невыезде и не был отстранён от работы на время разбирательства. От каких-либо комментариев он и его адвокат категорически отказались.

Мама умершей Илании Анна Асютина, с трудом сдерживая слёзы, вспоминает свои первые роды. Говорит, просила врачей о кесаревом сечении. Но операцию ей провели слишком поздно. Девочка родилась в тяжелейшем состоянии, только через три дня её перевели в перинатальный центр, но там спасти ребёнка не удалось.

В ходе расследования уголовного дела, которое вёл отдел по Индустриальному району Хабаровска СК России, в специализированных учреждениях краевой столицы было проведено три экспертизы. В них смерть ребёнка связали с некачественной медицинской помощью при родах.

Но суд решил назначать еще одну экспертизу. При этом сделать её он постановил в другом регионе — а именно в Республике Коми. Проведение нового исследования так далеко от Хабаровска может растянуться на несколько месяцев. Родители погибшей девочки и их представители считают, что это может позволить медику избежать уголовной ответственности из-за скорого истечения срока давности по этому преступлению.

— Обвиняемый уйдёт от ответственности, поскольку 21 ноября этого года истечёт срок давности для привлечения к уголовной ответственности. В этом деле будет поставлена точка, и никто не будет наказан, — прокомментировала ситуацию сестра потерпевшей Елена Кульченко.