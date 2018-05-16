Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Кремле не согласились со словами Рамзана Кадырова
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Как разные знаки зодиака привлекают к себе внимание
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Шизофрения меняет не только мозг
Как накажут россиян после возврата Крыма Украине сказал Боровой
Россияне раскупили путевки в самое пекло
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
09:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Причины гибели новорождённой хабаровчанки определят в Коми

Такое решение вынес суд Индустриального района Хабаровска.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 16 мая, Индустриальный районный суд Хабаровска назначил повторную экспертизу причин гибели новорождённой Илании Асютиной в ноябре 2016 года. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» из зала судебных заседаний, на скамье подсудимых оказался акушер-гинеколог городского роддома № 2.

Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Врач находится под подпиской о невыезде и не был отстранён от работы на время разбирательства. От каких-либо комментариев он и его адвокат категорически отказались.

Мама умершей Илании Анна Асютина, с трудом сдерживая слёзы, вспоминает свои первые роды. Говорит, просила врачей о кесаревом сечении. Но операцию ей провели слишком поздно. Девочка родилась в тяжелейшем состоянии, только через три дня её перевели в перинатальный центр, но там спасти ребёнка не удалось.

В ходе расследования уголовного дела, которое вёл отдел по Индустриальному району Хабаровска СК России, в специализированных учреждениях краевой столицы было проведено три экспертизы. В них смерть ребёнка связали с некачественной медицинской помощью при родах.

Но суд решил назначать еще одну экспертизу. При этом сделать её он постановил в другом регионе — а именно в Республике Коми. Проведение нового исследования так далеко от Хабаровска может растянуться на несколько месяцев. Родители погибшей девочки и их представители считают, что это может позволить медику избежать уголовной ответственности из-за скорого истечения срока давности по этому преступлению.

 — Обвиняемый уйдёт от ответственности, поскольку 21 ноября этого года истечёт срок давности для привлечения к уголовной ответственности. В этом деле будет поставлена точка, и никто не будет наказан, — прокомментировала ситуацию сестра потерпевшей Елена Кульченко.

Поддержать супругов Асютиных в суде пришли несколько семей, которые в похожих обстоятельствах потеряли своих новорождённых детей. Ребёнок Надежды Купряковой в 2015 году погиб после родов в том же роддоме № 2, что и дочь Анны Асютиной. По словам Надежды, помощь ей оказывал тот же самый доктор, который сейчас оказался на скамье подсудимых. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло. Расследование шло так медленно, что истёк положенный по закону двухлетний срок давности за убийство по неосторожности.

Все новости региона
 Изменить судьбы детей-сирот просят хабаровчан
Причины гибели новорождённой хабаровчанки определят в Коми
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Чубайс обрадовался, что его не пригласили в правительство
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
Северная Корея пригрозила отказаться от участия в саммите с США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь