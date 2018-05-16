Фото: неуправляемый автокран повредил 12 автомобилей в Лиде

15 мая около 15 часов в Лиде водитель на автокране припарковался у края проезжей части возле одного из предприятий. Мужчина отошёл от машины буквально на 10 минут. Вернувшись, он не нашел свой автомобиль на прежнем месте.

Тяжёлый автокран поехал сам, круша на своем пути все легковушки. Сначала смял шесть машин с правой стороны, потом автокран отбросило через разделительную полосу на другую сторону дороги и на парковку. Тут было повреждено ещё шесть авто.