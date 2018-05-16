В приморском селе люди чуть не лишились жилья
Огнеборцы оперативно потушили возгорание.
Огнеборцы оперативно потушили возгорание.
В приморском селе Данильченково произошел пожар в частном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
15 мая в 22:30 на пульт
Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: веранда, кровля веранды.
В 23.46 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 38 кв. метров. Тушили пожар 3 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет.