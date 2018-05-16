В приморском селе люди чуть не лишились жилья

Источник: VLADNEWS

В приморском селе Данильченково произошел пожар в частном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

15 мая в 22:30 на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании частного дома в районе улицы Советская.

Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: веранда, кровля веранды.