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09:32 (мск), источник: VLADNEWS

В приморском селе люди чуть не лишились жилья

Огнеборцы оперативно потушили возгорание.

Источник: VLADNEWS

В приморском селе Данильченково произошел пожар в частном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

15 мая в 22:30 на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании частного дома в районе улицы Советская.

Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: веранда, кровля веранды.

В 23.46 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 38 кв. метров. Тушили пожар 3 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет.

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