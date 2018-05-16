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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Тушение пожаров с вертолета в Челябинской области засняли на видео

Техника помогает заливать наиболее опасные очаги возгораний.

Горячий сезон на Южном Урале: засуха провоцирует пожары по всей области. Челябинские пожарные днем и ночью сражаются с возгораниями. Тяжелая обстановка в Пластовском районе. На подмогу нашим спецам МЧС Красноярского края прислали вертолет МИ-8. «Вертушка» набрала воды и летела в Пласт, когда диспетчер неожиданно связался с экипажем. Сильно горела деревня Анфалово в Красноармейском районе. Пилоты сменили курс и полетели на вызов.

— Подгоняемый сильным ветром огонь перекинулся на дачный дом и перешел на соседние строения. Помощь пришла вовремя. Семь многотонных сливов воды на кромку пожара. Общими усилиями населенный пункт, окруженный высокой сухой растительностью, удалось отстоять с минимальными потерями, — рассказали в МЧС по Челябинской области.

Пострадали два дачных дома. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Нарушителю пожарной безопасности грозит крупный штраф.

— Летчикам Ми-8 не до отдыха. Вертолет продолжил заливать пламя в других районах Челябинской области, — добавили спасатели.

Видео можно посмотреть здесь.

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