Тушение пожаров с вертолета в Челябинской области засняли на видео

Горячий сезон на Южном Урале: засуха провоцирует пожары по всей области. Челябинские пожарные днем и ночью сражаются с возгораниями. Тяжелая обстановка в Пластовском районе. На подмогу нашим спецам МЧС Красноярского края прислали вертолет МИ-8. «Вертушка» набрала воды и летела в Пласт, когда диспетчер неожиданно связался с экипажем. Сильно горела деревня Анфалово в Красноармейском районе. Пилоты сменили курс и полетели на вызов.