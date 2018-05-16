Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия ответила Америке, мощно отомстив за санкционный удар - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Столкновения на границе сектора Газа
09:35 (мск), источник: Sputnik.by

Резня в Гомеле: серьезно ранены три милиционера

По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов в штатском пытались задержать мужчину, однако он оказал активное сопротивление.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Трое сотрудников правоохранительных органов получили ножевые ранения в Гомеле при попытке задержать сбежавшего из колонии мужчину, сообщает интернет-сообщество «Это Гомель, детка».

Мужчина находился в розыске. Задержать его пытались вечером в понедельник в троллейбусе № 20, однако мужчина оказался вооружен ножом и оказал сопротивление. Трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ножевые ранения и были госпитализированы.

Источники портала рассказывают, что милиционеры были в гражданской одежде. Первоначально мужчине удалось скрыться, однако позже появилась информация, что подозреваемый задержан.

Согласно данным портала Progomel, задержать подозреваемого удалось рано утром — в реке Сож. Когда мужчина скрылся с места преступления, он добежал до реки, прыгнул в воду и направился к другому берегу, где его спустя некоторое время уже ждали представители правоохранительных органов. Однако на берег мужчина так и не вышел. Его обнаружили, когда стало светать. Правоохранители взяли лодку у ОСВОДа и задержали предполагаемого преступника.

Все новости региона
 Марадона стал председателем правления брестского 'Динамо'
Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Чубайс обрадовался, что его не пригласили в правительство
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
Северная Корея пригрозила отказаться от участия в саммите с США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь