Резня в Гомеле: серьезно ранены три милиционера
По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов в штатском пытались задержать мужчину, однако он оказал активное сопротивление.
По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов в штатском пытались задержать мужчину, однако он оказал активное сопротивление.
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Трое сотрудников правоохранительных органов получили ножевые ранения в Гомеле при попытке задержать сбежавшего из колонии мужчину, сообщает
Источники портала рассказывают, что милиционеры были в гражданской одежде. Первоначально мужчине удалось скрыться, однако позже появилась информация, что подозреваемый задержан.
Согласно данным портала Progomel, задержать подозреваемого удалось рано утром — в реке Сож. Когда мужчина скрылся с места преступления, он добежал до реки, прыгнул в воду и направился к другому берегу, где его спустя некоторое время уже ждали представители правоохранительных органов. Однако на берег мужчина так и не вышел. Его обнаружили, когда стало светать. Правоохранители взяли лодку у ОСВОДа и задержали предполагаемого преступника.