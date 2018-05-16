Резня в Гомеле: серьезно ранены три милиционера

Мужчина находился в розыске. Задержать его пытались вечером в понедельник в троллейбусе № 20, однако мужчина оказался вооружен ножом и оказал сопротивление. Трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ножевые ранения и были госпитализированы.

Мужчина находился в розыске. Задержать его пытались вечером в понедельник в троллейбусе № 20, однако мужчина оказался вооружен ножом и оказал сопротивление. Трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ножевые ранения и были госпитализированы.

Согласно данным портала Progomel, задержать подозреваемого удалось рано утром — в реке Сож. Когда мужчина скрылся с места преступления, он добежал до реки, прыгнул в воду и направился к другому берегу, где его спустя некоторое время уже ждали представители правоохранительных органов. Однако на берег мужчина так и не вышел. Его обнаружили, когда стало светать. Правоохранители взяли лодку у ОСВОДа и задержали предполагаемого преступника.