Маршрутка в Мостовском районе при обгоне сбила скутериста

Авария произошла днем 15 мая на 31-м километре автодороги Гродно-Ружаны-Ивацевичи. Водитель микроавтобуса 1974 года рождения решил обогнать на обозначенном перекрестке скутер «Хорс».

Водитель скутера в это время поворачивал налево к деревне Каменчаны. Столкновения избежать не удалось. 67-летний скутерист получил переломы ребер, многочисленные ссадины головы, левого колена и локтя.