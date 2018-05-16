Светофор снесла семья на Toyota Camry в Новосибирске

ДТП произошло в среду, 16 мая, в 11.50 на пересечении проспекта Дзержинского и Королева, сообщает «Автоспас». Немецкий седан двигался по проспекту со стороны Красина, в это время Toyota либо совершала разворот, либо поворачивала налево и не пропустила встречный Mercedes.

От удара Camry отлетела на тротуар и снесла светофор, который накренился примерно на 45 градусов. По предварительным данным, пешеходы не пострадали, а вот водителю Toyota и его пассажирам — девушке и ребенку — потребовалась медицинская помощь. Всех их увезли на автомобилях скорой помощи.

«Проклятый наш перекресток! Вечно бьются на нем, все пытаются успеть на желтый», — написали в соцсетях местные жители. И действительно перекресток проспекта Дзержинского и улицы Королева нередко фигурирует в сводках ДТП.

В марте автоледи за рулем Hyundai Matrix поворачивала с проспекта на Королева и врезалась во встречный автобус ЛиАЗ. Пострадала трехлетняя пассажирка легковушки.