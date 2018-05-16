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09:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Найденная пермская школьница рассказала, что её похитили и держали в яме

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Найденная пермская школьница рассказала, что её похитили и держали в яме. По словам мамы девочки, ей удалось сбежать.

СКР проводит доследственную проверку обстоятельств исчезновения девятилетней девочки, которая пропала вечером 15 мая в Кировском районе Перми. В результате масштабной поисковой операции её нашли утром 16 мая на территории садового кооператива на улице Гальперина в Кировском районе Перми недалеко от пожарной части. Её нашёл кинолог, который с собакой прочёсывал один из квадратов местности.

«В ближайшее время сотрудники СКР и полиции установят все факты произошедшего. С девочкой будут работать психологи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

В масштабной операции по поиску участвовали криминалисты, кинологи, сотрудники полиции, СКР, МЧС, волонтёры.

Напомним, девочка пропала в вечернее время, после этого родители сразу обратились в полицию. Известно, что и раньше школьница терялась.

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