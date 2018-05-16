Тягач повредил Boeing-737 в аэропорту Жуковский

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел во вторник вечером около 22:00 мск. По неизвестным пока причинам тягач задел самолет Boeing-737, который должен был выполнять рейс Жуковский — Ош (Киргизия)», — сообщили в пресс-службе, отметив, что лайнер не получил серьезных повреждений, однако рейс отложили до среды.

«В связи с техническим инцидентом, произошедшим в аэропорту, будет проведена внутренняя проверка, в настоящее время причины инцидента выясняются», — добавили в пресс- службе аэропорта.