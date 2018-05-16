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11:20 (мск), источник: ТАСС

Тягач повредил Boeing-737 в аэропорту Жуковский

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тягач задел самолет Boeing-737 киргизской авиакомпании «Авиатрафик компани» в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел во вторник вечером около 22:00 мск. По неизвестным пока причинам тягач задел самолет Boeing-737, который должен был выполнять рейс Жуковский — Ош (Киргизия)», — сообщили в пресс-службе, отметив, что лайнер не получил серьезных повреждений, однако рейс отложили до среды.

«В связи с техническим инцидентом, произошедшим в аэропорту, будет проведена внутренняя проверка, в настоящее время причины инцидента выясняются», — добавили в пресс- службе аэропорта.

В свою очередь источник в экстренных службах пояснил, что пассажиры задержанного рейса были размещены в гостиницах и ожидают вылета в течение дня в среду.

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