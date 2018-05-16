Россия вышла в лидеры по экономической преступности

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Согласно рейтингу PwC, в 2016—2017 годах первое место по количеству экономическим преступлениям заняла ЮАР, второе место досталось Кении, на третьей позиции — Франция. Россия заняла четвертное место, разделив его с Угандой. Пятерку лидеров замыкает Замбия. В предыдущем исследовании, которое проводилось в конце 2015 года, Россия была на восьмом месте.

Как поясняет PwC, в 2016—2017 годах в России значительно увеличилось количество компаний, столкнувшихся с экономическими преступлениями. Так, в исследовании 2015 года о фактах мошенничества заявляли 48 процентов респондентов, в новом — 66 процентов.

В России самыми часто совершаемыми экономическими преступлениями стали незаконное присвоение денег, взяточничество и коррупция, а также мошенничество при закупках товаров, работ или услуг.

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PwC отмечает, что резкий рост случае мошенничества отметили респонденты не только в России, но и в других странах. С 2015 года их количество увеличилось на 13 процентов — с 36-ти до 49 процентов. В мире самыми распространенными экономическими преступлениями, по данным аудиторской компании, являются незаконное присвоение активов, киберпреступления и мошенничество, совершенное клиентом.

В рамках исследования под преступлениями подразумеваются действия, которые были квалифицированы так самими компаниями, а не полицией. Таким образом, речь не обязательно идет о действиях, в результате которых были возбуждены уголовные дела.