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11:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Таксист обокрал жителя Еврейской автономии в Хабаровске

В Хабаровском крае полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у клиента. Денег лишился приезжий из соседнего региона, который надеялся купить машину.

В полицию обратился житель Еврейской автономной области, приехавший в краевую столицу за автомобилем. Для поездок по Хабаровску мужчина нанял такси. На улице Карла Маркса пассажир вышел из машины, оставив в салоне куртку, а когда вернулся, такси на месте уже не было. Вместе с курткой клиента водитель увез и 250 тысяч рублей, которые тот собирался потратить на покупку иномарки.

Задержали 34-летнего подозреваемого в Переяславке — он тратил украденные деньги вместе с родственниками. Таксист во всем признался, сейчас он находится под подпиской о невыезде. То, что фигурант не успел потратить, изъяли оперативники, сообщает портал «Губерния».

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