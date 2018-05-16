Таксист обокрал жителя Еврейской автономии в Хабаровске

В полицию обратился житель Еврейской автономной области, приехавший в краевую столицу за автомобилем. Для поездок по Хабаровску мужчина нанял такси. На улице Карла Маркса пассажир вышел из машины, оставив в салоне куртку, а когда вернулся, такси на месте уже не было. Вместе с курткой клиента водитель увез и 250 тысяч рублей, которые тот собирался потратить на покупку иномарки.