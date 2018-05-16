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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Лесные пожары в Челябинской области: От огня гибнут косули и зайцы

Власти утверждают, что 100% пожаров — по вине человека.

Источник: AP 2018

Челябинская область объята огнем: количество природных и ландшафтных пожаров по состоянию на 16 мая превышает показатели прошлого года — 388 против 350. По площади, уже сгорело в 1,5 раза больше: 12,3 тыс. га против 8 тыс. га в прошлом году.

Больше чем в два раза уничтожено леса. Самый существенный ущерб — апрельский пожар в Санарском бору. Это памятник природы регионального значения. Выгорело 6 тыс. га. Это огромный ущерб, потому что огонь уничтожил столетние сосны и кедры, погибло много косуль, зайцев и птиц.

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Весенние пожары страшны тем, что в это время вся живность обзаводится потомством. Малыши совершенно беспомощны, потому нет никакой надежды на их спасение.

— 100% пожаров — рукотворные! Более 80% пожаров в лес пришло с полей, — заявил начальник ГУ лесами Челябинской области Виктор Блинов.

Власти призывают сообщать о поджигателях. О них можно заявить в МЧС по телефонам «112» или «01». Тогда удастся вовремя пресечь пламя и наказать хулигана.

С апреля больше всего пожаров случилось в Кунашакском, Сосновском и Аргаяшском районах. Введен особый противопожарный режим, запрещено использовать любой открытый огонь. Например, жарить шашлыки или палить сухую траву на дачном участке. Штрафы удвоены и достигают 400 тыс. руб.

Если ущерб превысил 250 тыс. руб., поджигателю светит уголовное дело с тюремным сроком до одного года.

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