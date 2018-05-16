Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения сменила мнение по РФ после слов Путина
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Кремль отреагировал на предложение Порошенко о встрече
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские спасли на пожаре женщин и детей в Иркутской области

Сожитель женщины поджег коляску из мести.

Женщины и дети едва не погибли на пожаре в Бодайбо. ЧП произошло ночью 16 мая в двухэтажном деревянном доме. Как позже выяснят дознаватели, загорелась детская коляска, которая стояла в подъезде.

— В час ночи постучала соседка и разбудила нас всех, — рассказывает жительница дома Валентина Казакова. — Я выбежала из квартиры и увидела, как из другого подъезда полицейские вместе с соседом выносят детей.

— Первыми на вызов прибыли полицейские Василий Шпак и Руслан Елизов и приступили к эвакуации жильцов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Войти в подъезд было невозможно, потому что он был объят пламенем. Поэтому полицейские стали стучать в окна первых этажей, чтобы разбудить людей. На балконе второго этажа в этот момент они увидели двух женщин и двух детей. Из квартиры выбраться они уже не могли, а прыгать с высоты — рискованно. Полицейские подкатили к балкону бочку из-под воды, взобрались на нее и спустили вниз сначала детей, потом женщин. Затем на место прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили за 15 минут.

В результате повреждены две квартиры на первом и втором этажах, подъезд и частично кровля дома. Очаг возгорания находился в детской коляске, которая стояла в подъезде под лестницей. Вскоре полицейские задержали и поджигателя — 39-летнего сожителя одной из женщин. Пьяный мужчина сказал, что у него были личные счеты с супругой. Поджигателя заключили под стражу.

Все новости региона
 Владимир Драчев: «Некоторые тренеры у нас на лыжах стоять не умеют»
Виктория Боня перестала скрывать нового возлюбленного-миллиардера
Медведев рассказал о работе над законами о «цифровых деньгах»
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь