Полицейские спасли на пожаре женщин и детей в Иркутской области

— В час ночи постучала соседка и разбудила нас всех, — рассказывает жительница дома Валентина Казакова. — Я выбежала из квартиры и увидела, как из другого подъезда полицейские вместе с соседом выносят детей.

Войти в подъезд было невозможно, потому что он был объят пламенем. Поэтому полицейские стали стучать в окна первых этажей, чтобы разбудить людей. На балконе второго этажа в этот момент они увидели двух женщин и двух детей. Из квартиры выбраться они уже не могли, а прыгать с высоты — рискованно. Полицейские подкатили к балкону бочку из-под воды, взобрались на нее и спустили вниз сначала детей, потом женщин. Затем на место прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили за 15 минут.