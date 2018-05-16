Полицейские спасли на пожаре женщин и детей в Иркутской области
Сожитель женщины поджег коляску из мести.
Сожитель женщины поджег коляску из мести.
Женщины и дети едва не погибли на пожаре в Бодайбо. ЧП произошло ночью 16 мая в двухэтажном деревянном доме. Как позже выяснят дознаватели, загорелась детская коляска, которая стояла в подъезде.
— В час ночи постучала соседка и разбудила нас всех, — рассказывает жительница дома Валентина Казакова. — Я выбежала из квартиры и увидела, как из другого подъезда полицейские вместе с соседом выносят детей.
— Первыми на вызов прибыли полицейские Василий Шпак и Руслан Елизов и приступили к эвакуации жильцов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате повреждены две квартиры на первом и втором этажах, подъезд и частично кровля дома. Очаг возгорания находился в детской коляске, которая стояла в подъезде под лестницей. Вскоре полицейские задержали и поджигателя — 39-летнего сожителя одной из женщин. Пьяный мужчина сказал, что у него были личные счеты с супругой. Поджигателя заключили под стражу.