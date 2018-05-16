За пропаганду терроризма осудили жителя Усолья-Сибирского
Наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима назначено 34-летнему жителю
Наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима назначено 34-летнему жителю
Кроме того, его на год лишили права размещать в Интернете обращения и иные материалы. Как сообщает 16 мая 2018 года
Всего с начала 2017 года и до середины мая 2018 года за пропаганду терроризма в Иркутской области к реальным срокам лишения свободы приговорили четырех человек, трое из них являются гражданами иностранных государств. Во всех случаях незаконную деятельность осуждённых выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.
УФСБ России по Иркутской области просит граждан, которым стало известно о готовящемся, совершаемом или совершённом преступлении террористической направленности, обратиться на конфиденциальной основе по тел.: (3952) 210−404.