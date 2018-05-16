За пропаганду терроризма осудили жителя Усолья-Сибирского

Кроме того, его на год лишили права размещать в Интернете обращения и иные материалы. Как сообщает 16 мая 2018 года пресс-служба Управления ФСБ России по Иркутской области, в 2017 году мужчина под вымышленным именем дважды опубликовал в социальной сети аудиоматериалы, в которых оправдывал деятельность международных террористических организаций, в том числе запрещённого в России «Исламского государства».

Всего с начала 2017 года и до середины мая 2018 года за пропаганду терроризма в Иркутской области к реальным срокам лишения свободы приговорили четырех человек, трое из них являются гражданами иностранных государств. Во всех случаях незаконную деятельность осуждённых выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.