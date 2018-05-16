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11:19 (мск), источник: Клопс.ru

В Пионерском дети, спасая котёнка, застряли в недостроенном доме

В Пионерском дети застряли на втором этаже недостроенного дома, когда пытались спасти котёнка. Об этом сообщается на странице системы «112» во «ВКонтакте».

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл вечером 13 мая. Ребята сами позвонили в Центр обработки вызовов «112» и сообщили, что не могут самостоятельно спуститься на землю со второго этажа дома. По их словам, они услышали на стройке мяуканье и решили помочь животному. Котёнка удалось найти, но деревянная лестница, по которой они поднимались, упала.

На место происшествия были отправлены экстренные оперативные службы города. До приезда спасателей детям помогли прохожие.

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