В Пионерском дети, спасая котёнка, застряли в недостроенном доме

Инцидент произошёл вечером 13 мая. Ребята сами позвонили в Центр обработки вызовов «112» и сообщили, что не могут самостоятельно спуститься на землю со второго этажа дома. По их словам, они услышали на стройке мяуканье и решили помочь животному. Котёнка удалось найти, но деревянная лестница, по которой они поднимались, упала.