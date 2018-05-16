Дополнительная техника направлена для тушения тлеющей свалки в Екатеринбурге
Екатеринбург. 16 мая.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Екатеринбург. 16 мая.
«Администрацией Чкаловского района увеличено количество ассенизационных машин, которые используются для проливки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы для населения нет. Открытого горения не наблюдается, задымление сохраняется на площади один гектар.
Всего в ликвидации очагов тления задействованы шесть ассенизационных машин и три бульдозера.
Как сообщалось, пожарные с 12 мая тушат несанкционированную свалку бытовых отходов в поселке Шабровском.