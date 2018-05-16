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11:16 (мск), источник: Интерфакс

Дополнительная техника направлена для тушения тлеющей свалки в Екатеринбурге

Екатеринбург. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спецтехника пятый день продолжает ликвидировать очаги тления на свалке бытовых отходов под поселком Шабровским на окраине Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области в среду.

Источник: Reuters

«Администрацией Чкаловского района увеличено количество ассенизационных машин, которые используются для проливки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для населения нет. Открытого горения не наблюдается, задымление сохраняется на площади один гектар.

Всего в ликвидации очагов тления задействованы шесть ассенизационных машин и три бульдозера.

Как сообщалось, пожарные с 12 мая тушат несанкционированную свалку бытовых отходов в поселке Шабровском.

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