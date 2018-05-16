Появилось видео, как в Омске разогнавшаяся маршрутка едва не сбила ребенка
Мальчик чудом успел увернуться.
Мальчик чудом успел увернуться.
В омских пабликах появилась запись с видеорегистратора, установленного в машине анонимного автовладельца. Он выложил в Сеть кадры, от которых замирает сердце: разогнавшаяся маршрутка едва не сбила мальчика, переходивашего проезжую часть по «зебре».
На видео видно: ребенок идет, держась за велосипед, по пешеходному переходу и тут на него на скорости несется пассажирский микроавтобус. Кажется,
Человек, выложивший видео, утверждает, что на место инцидента вызвали сотрудников ГИБДД, но составили ли на