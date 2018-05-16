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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Появилось видео, как в Омске разогнавшаяся маршрутка едва не сбила ребенка

Мальчик чудом успел увернуться.

В омских пабликах появилась запись с видеорегистратора, установленного в машине анонимного автовладельца. Он выложил в Сеть кадры, от которых замирает сердце: разогнавшаяся маршрутка едва не сбила мальчика, переходивашего проезжую часть по «зебре».

На видео видно: ребенок идет, держась за велосипед, по пешеходному переходу и тут на него на скорости несется пассажирский микроавтобус. Кажется, вот-вот сейчас произойдет неизбежное, но кроха успевает увернуться. Между ним и несущейся махиной остается всего пара сантиметров. Маршрутка только в этот момент начинает тормозить и останавливается в десятке метров от этого места. Перепуганная женщина выбегает на пешеходный переход и хватает упавший велосипед, а очевидцы спешат к школьнику. К счастью, все обошлось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Человек, выложивший видео, утверждает, что на место инцидента вызвали сотрудников ГИБДД, но составили ли на горе-шофера протокол, остается неизвестным.

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