В Ростове за сбыт наркотиков офицера осудили на 11 лет тюрьмы

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Было установлено, что мужчина, используя мессенджер Telegram, договорился с местным жителем о сбыте наркотиков на территории городов Ростовской области. 31 декабря 2017 в Батайске Ростовской области он осуществлял сбыт через тайники-закладки. Мужчина был задержан сотрудниками ОМВД России по Батайску», — сообщает пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Подсудимый признал себя виновным и пояснил, что занимался сбытом наркотиков из-за тяжелого материального положения. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.