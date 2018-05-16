В Ростове за сбыт наркотиков офицера осудили на 11 лет тюрьмы
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«Было установлено, что мужчина, используя мессенджер Telegram, договорился с местным жителем о сбыте наркотиков на территории городов Ростовской области. 31 декабря 2017 в Батайске Ростовской области он осуществлял сбыт через
Подсудимый признал себя виновным и пояснил, что занимался сбытом наркотиков
Назначено наказание — 11 лет в исправительной колонии общего режима. Без штрафа и без лишения права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.