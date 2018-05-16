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11:35 (мск), источник: ivbg.ru

Белый BMW за 7,6 млн угнали у бухгалтера в Колпино

Иномарка премиум-класса пропала прямо с парковки у жилого дома в Колпино. Об инциденте сообщает «Фонтанка».

Пропажу BMW петербурженка обнаружила вечером 15 мая. Иномарка была припаркована возле 48-го дома по улице Веры Слуцкой, машину владелица оставила без внимания на пять дней. Ущерб от пропажи белого BMW X5 бухгалтер одной из фирм города оценила в 7,6 млн рублей.

Без транспорта 31-летняя женщина не останется — по информации нашего издания, кроме кроссовера у нее в собственности есть KIA. Полиция уже в курсе и занимается поисками машины и угонщиков.

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