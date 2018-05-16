Белый BMW за 7,6 млн угнали у бухгалтера в Колпино

Пропажу BMW петербурженка обнаружила вечером 15 мая. Иномарка была припаркована возле 48-го дома по улице Веры Слуцкой, машину владелица оставила без внимания на пять дней. Ущерб от пропажи белого BMW X5 бухгалтер одной из фирм города оценила в 7,6 млн рублей.

Без транспорта 31-летняя женщина не останется — по информации нашего издания, кроме кроссовера у нее в собственности есть KIA. Полиция уже в курсе и занимается поисками машины и угонщиков.