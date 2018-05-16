Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Таксист избил и облил кипятком женщину в Новосибирске

Новосибирец и до этого неоднократно избивал пострадавшую, но в полицию женщина не обращалась, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Таксист избил и облил кипятком женщину в Новосибирске, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая была хорошо знакома с мужчиной, они состояли в близких отношениях. 12 мая новосибирец пришел в гости к подруге и в какой-то момент решил расправить с женщиной.

«Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, злоумышленник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал “скорую помощь”. Прибывшим врачам ни таксист, ни его знакомая не сообщили о криминальном характере травм», — пояснили в полиции.

Медики диагностировали ожоги головы, туловища и ног 2 и 3 степени. Врачам женщина сказала, что случайно опрокинула на себя чайник с горячей водой, однако при дальнейшем обследовании у нее были обнаружены переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Информацию передали в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 15 мая в съемной квартире в Октябрьском районе. Как оказалось, он уже был судим за кражу.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Расследование продолжается.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
Стоимость Сахалинского моста оценили в 3,5 раза дороже Крымского
Американские пловцы лишены золота, которое перейдет россиянам
National Interest назвал лучший российский истребитель
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь