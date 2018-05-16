Таксист избил и облил кипятком женщину в Новосибирске
Новосибирец и до этого неоднократно избивал пострадавшую, но в полицию женщина не обращалась, об этом сообщили в
Новосибирец и до этого неоднократно избивал пострадавшую, но в полицию женщина не обращалась, об этом сообщили в
Таксист избил и облил кипятком женщину в Новосибирске, об этом рассказали в
Пострадавшая была хорошо знакома с мужчиной, они состояли в близких отношениях. 12 мая новосибирец пришел в гости к подруге и в
«Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, злоумышленник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал “скорую помощь”. Прибывшим врачам ни таксист, ни его знакомая не сообщили о криминальном характере травм», — пояснили в полиции.
Медики диагностировали ожоги головы, туловища и ног 2 и 3 степени. Врачам женщина сказала, что случайно опрокинула на себя чайник с горячей водой, однако при дальнейшем обследовании у нее были обнаружены переломы ребер, закрытая
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 15 мая в съемной квартире в Октябрьском районе. Как оказалось, он уже был судим за кражу.
В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Расследование продолжается.