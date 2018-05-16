Источник: Вести - Новосибирск

Таксист избил и облил кипятком женщину в Новосибирске, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая была хорошо знакома с мужчиной, они состояли в близких отношениях. 12 мая новосибирец пришел в гости к подруге и в какой-то момент решил расправить с женщиной.

«Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, злоумышленник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал “скорую помощь”. Прибывшим врачам ни таксист, ни его знакомая не сообщили о криминальном характере травм», — пояснили в полиции.

Медики диагностировали ожоги головы, туловища и ног 2 и 3 степени. Врачам женщина сказала, что случайно опрокинула на себя чайник с горячей водой, однако при дальнейшем обследовании у нее были обнаружены переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Информацию передали в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 15 мая в съемной квартире в Октябрьском районе. Как оказалось, он уже был судим за кражу.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).