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11:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе мужчина продал дорогостоящую иномарку и заявил об ее угоне

В Уфе мужчина продал дорогую машину японского происхождения и заявил об угоне. Об этом сообщает МВД по РБ.

— Как следует из предварительных материалов, в конце прошлого года 27-летний молодой человек решил обзавестись дорогостоящей машиной японского происхождения. Желание покататься на элитной иномарке только тогда, когда молодой человек решил взять кредит. При этом автовладелец оформил полис КАСКО на 135 тысяч рублей.

После нескольких месяцев оплаты двух кредитов на общую сумму более 60 тысяч рублей, у владельца иномарки появились финансовые трудности. Избавиться от проблем с машиной хозяин авто решил через Интернет. Созвонился с покупателем, который согласился купить машину всего за 500 тысяч рублей. Дороже не мог — все документы на машину, купленной в автокредит, находятся в банке, — рассказали в МВД по РБ.

В результате мужчина продал машину, а затем сообщил об угоне, чтобы получить страховку. Теперь в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела (ст. 306 УК РФ).

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