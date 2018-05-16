В Казани иномарка на переходе сбила коляску с 4-месячной девочкой
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Казани иномарка на переходе сбила коляску с 4-месячной девочкой, сообщает городская Госавтоинспекция.
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(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Казани иномарка на переходе сбила коляску с 4-месячной девочкой, сообщает городская Госавтоинспекция.
Накануне вечером 59-летний водитель «Рено» напротив дома № 2 по Адоратского на «зебре» не уступил дорогу и сбил детскую коляску, которую везла женщина.
В результате ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.