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11:14 (мск), источник: АиФ Самара

31-летняя жительница Самары, стремясь похудеть, умерла от анорексии

Более двух лет женщина состояла в тематических группах для худеющих, возводящих анорексию в культ.

В начале мая 31-летняя жительница Самары умерла от анорексии — у женщины из-за сильного истощения остановилось сердце, сообщает 63.ru.

По словам подруги, в феврале 2017 года самарчанка в погоне за навязанными идеалами — аристократической бледностью, осиной талией, выступающими рёбрами и ключицами, решила похудеть и отказалась от сладкого и мучного. Зачем стройной симпатичной женщине худеть никто не понимал. Ей удалось сбросить вес с 53 кг до 37 кг при росте 166 см, но женщина продолжала ограничивать себя в порциях. Всё, что порой она съедала за целый день — это стакан чая и одно печенье. Такая жесткая диета привела к трагической гибели.

Психологи считают, что катализатором анорексии могут стать проблемы в личной жизни, длительный стресс, неустроенность карьеры. На развитие болезни влияют масс-медиа и реклама. Девушки начинают сознательно морить себя голодом в попытках доказать свою привлекательность и получить одобрение окружающих.

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