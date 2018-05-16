31-летняя жительница Самары, стремясь похудеть, умерла от анорексии
Более двух лет женщина состояла в тематических группах для худеющих, возводящих анорексию в культ.
Более двух лет женщина состояла в тематических группах для худеющих, возводящих анорексию в культ.
В начале мая 31-летняя жительница Самары умерла от анорексии — у женщины
По словам подруги, в феврале 2017 года самарчанка в погоне за навязанными идеалами — аристократической бледностью, осиной талией, выступающими рёбрами и ключицами, решила похудеть и отказалась от сладкого и мучного. Зачем стройной симпатичной женщине худеть никто не понимал. Ей удалось сбросить вес с 53 кг до 37 кг при росте 166 см, но женщина продолжала ограничивать себя в порциях. Всё, что порой она съедала за целый день — это стакан чая и одно печенье. Такая жесткая диета привела к трагической гибели.
Психологи считают, что катализатором анорексии могут стать проблемы в личной жизни, длительный стресс, неустроенность карьеры. На развитие болезни влияют