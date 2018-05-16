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11:36 (мск), источник: Kazinform

ЧП с батутом: врачи рассказали о состоянии детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ЧП с батутом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.

Источник: Kazinform

«По состоянию на 16 мая в Городской детской больнице № 2 из 5 поступивших детей, пострадавших в результате батута, четверо находятся на стационарном лечении. Двое из них в травматологическом отделении: одному проведена плановая операция по перелому бедра, второй ребенок на консервативном лечении», — сообщили в пресс-службе Горздрава.

Еще два пострадавших ребенка, по информации управления, находятся в отделении нейрохирургии.

«Состояние всех детей, находящихся на стационарном лечении, стабильное, в динамике отмечается улучшение. Один ребенок 11 мая был выписан из больницы», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на территории торгового центра «Жаннур» сорвало ветром батут с детьми.

По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей.

Согласно сообщениям врачей, в тяжелом состоянии находились четверо из них.

Аналогичный случай произошел в 2011 году в поселке Мунайшы Мангистауской области. Тогда шквальный ветер также перевернул батут с детьми, в результате в тяжелом состоянии были госпитализированы 4 ребенка, один из которых (ученица первого класса) скончался.

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