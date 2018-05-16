ЧП с батутом: врачи рассказали о состоянии детей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ЧП с батутом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ЧП с батутом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.
«По состоянию на 16 мая в Городской детской больнице № 2 из 5 поступивших детей, пострадавших в результате батута, четверо находятся на стационарном лечении. Двое из них в травматологическом отделении: одному проведена плановая операция по перелому бедра, второй ребенок на консервативном лечении», — сообщили в
Еще два пострадавших ребенка, по информации управления, находятся в отделении нейрохирургии.
«Состояние всех детей, находящихся на стационарном лечении, стабильное, в динамике отмечается улучшение. Один ребенок 11 мая был выписан из больницы», — добавили в
Напомним, на территории торгового центра «Жаннур» сорвало ветром батут с детьми.
По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей.
Согласно сообщениям врачей, в тяжелом состоянии находились четверо из них.
Аналогичный случай произошел в 2011 году в поселке Мунайшы Мангистауской области. Тогда шквальный ветер также перевернул батут с детьми, в результате в тяжелом состоянии были госпитализированы 4 ребенка, один из которых (ученица первого класса) скончался.