ЧП с батутом: врачи рассказали о состоянии детей

Источник: Kazinform

«По состоянию на 16 мая в Городской детской больнице № 2 из 5 поступивших детей, пострадавших в результате батута, четверо находятся на стационарном лечении. Двое из них в травматологическом отделении: одному проведена плановая операция по перелому бедра, второй ребенок на консервативном лечении», — сообщили в пресс-службе Горздрава.

Еще два пострадавших ребенка, по информации управления, находятся в отделении нейрохирургии.

«Состояние всех детей, находящихся на стационарном лечении, стабильное, в динамике отмечается улучшение. Один ребенок 11 мая был выписан из больницы», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на территории торгового центра «Жаннур» сорвало ветром батут с детьми.



По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей.

Согласно сообщениям врачей, в тяжелом состоянии находились четверо из них.