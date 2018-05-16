Наркодилеров, которых поймали с партией зелья на 20 млн рублей, осудили в Иркутске

Оперативники долгое время следили за наркодилерами, пока не собрали все доказательства. В марте 2017 года полицейские задержали машину с преступниками прямо на дороге.

Злоумышленники торговали наркотиками в интернете, делали закладки в разных районах Иркутска и Братска. Для конспирации использовали мессенджеры и электронные платежные системы. А лабораторию по производству зелья они разместили в квартире. Там полицейские во время обыска обнаружили 27 килограммов наркотиков, что составляет около 60 тысяч разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться в 20 миллионов рублей.