Более 12 тыс. га леса пострадало от огня за два месяца в Челябинской области — власти
Челябинск. 16 мая.
Челябинск. 16 мая.
По его сведениям, на середину мая прошлого года от пожаров пострадало немногим более 8 тыс. гектаров леса, в этом году — уже более 12 тыс. гектаров.
«Самое главное, что больше чем в два раза в этом сезоне крупных пожаров, площадью свыше 25 гектаров. Только сегодня утром закончили тушение природного пожара в Санарском бору (Пластовский район — ИФ), он, конечно, нанес огромный ущерб. Площадь пожара вместе с ландшафтным составила 6 тыс. гектаров», — сказал О. Климов.
По его информации, более 80% пожаров пришло в леса с полей, где поджигают сухую траву.
«По неосторожности поджигают или умышленно, несмотря на такую сложную обстановку. Особенно, я считаю, хулиганство — поджоги травы на пустырях в Челябинске, это не допустимо, когда все пригороды в дыму. Тех, кто это делает, нужно пресекать и наказывать», — отметил
В свою очередь начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко отметил, что с 28 апреля в области введен особый противопожарный режим, при котором запрещается использовать любой открытый огонь, тем более сельхозпалы.
По его данным, в 33 муниципальных образования области наблюдается IV класс пожарной опасности, еще в 10 — III класс.
«Это очень высокий уровень. Усилиями подразделениями МЧС и лесной охраны мы ежедневно сдерживаем большое количество пожаров. Пожарные делают от 100 до 150 выездов в сутки. Но на каждую спичку, брошенную в траву, у нас не найдется машин», — сказал генерал.
«Особенно неблагополучная обстановка складывается в Кунашакском, Сосновском, Аргаяшском районах. Мы активно работаем с органами полиции по выявлению виновных (в поджогах травы — ИФ), в условиях особого противопожарного режима штрафы удваиваются, достигая 400 тыс. рублей. А если при этом нанесен значительный ущерб, то наступает уголовная ответственность», — сказал начальник ГУ МЧС.
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По его сведениям, часть поврежденной огнем площади заказника уже горела ранее, в предыдущие годы.
«Сколько деревьев выживет, а сколько погибнет, мы сможем определить только осенью, когда будет видно, до какой степени пострадали деревья», — отметил он.