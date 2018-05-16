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11:34 (мск), источник: Интерфакс

Более 12 тыс. га леса пострадало от огня за два месяца в Челябинской области — власти

Челябинск. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Площадь лесных пожаров в Челябинской области за два месяца текущего года превышает аналогичный показатель предыдущего года в полтора раза, сообщил вице-губернатор области Олег Климов на пресс-конференции в среду.

Источник: AP 2018

По его сведениям, на середину мая прошлого года от пожаров пострадало немногим более 8 тыс. гектаров леса, в этом году — уже более 12 тыс. гектаров.

«Самое главное, что больше чем в два раза в этом сезоне крупных пожаров, площадью свыше 25 гектаров. Только сегодня утром закончили тушение природного пожара в Санарском бору (Пластовский район — ИФ), он, конечно, нанес огромный ущерб. Площадь пожара вместе с ландшафтным составила 6 тыс. гектаров», — сказал О. Климов.

По его информации, более 80% пожаров пришло в леса с полей, где поджигают сухую траву.

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«По неосторожности поджигают или умышленно, несмотря на такую сложную обстановку. Особенно, я считаю, хулиганство — поджоги травы на пустырях в Челябинске, это не допустимо, когда все пригороды в дыму. Тех, кто это делает, нужно пресекать и наказывать», — отметил вице-губернатор.

В свою очередь начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко отметил, что с 28 апреля в области введен особый противопожарный режим, при котором запрещается использовать любой открытый огонь, тем более сельхозпалы.

По его данным, в 33 муниципальных образования области наблюдается IV класс пожарной опасности, еще в 10 — III класс.

«Это очень высокий уровень. Усилиями подразделениями МЧС и лесной охраны мы ежедневно сдерживаем большое количество пожаров. Пожарные делают от 100 до 150 выездов в сутки. Но на каждую спичку, брошенную в траву, у нас не найдется машин», — сказал генерал.

Всего за два месяца на пожары, связанные с поджогами травы или мусора, было сделано уже более двух тысяч выездов.

«Особенно неблагополучная обстановка складывается в Кунашакском, Сосновском, Аргаяшском районах. Мы активно работаем с органами полиции по выявлению виновных (в поджогах травы — ИФ), в условиях особого противопожарного режима штрафы удваиваются, достигая 400 тыс. рублей. А если при этом нанесен значительный ущерб, то наступает уголовная ответственность», — сказал начальник ГУ МЧС.

Между тем руководитель ГУ лесами региона Виктор Блинов добавил, что самая острая ситуация в этом году наблюдалась дважды.

«28—29 октября был крупный пожар в Октябрьском районе, огонь к нам большим фронтом пришел их Курганской области. Тушили его двое суток. Второй пожар, потушенный сегодня в Пластовском районе, также начался на землях нелесного фонда в Уйском районе и перешел на лес (Санарский бор — ИФ)», — сказал В. Блинов.

По его сведениям, часть поврежденной огнем площади заказника уже горела ранее, в предыдущие годы.

«Сколько деревьев выживет, а сколько погибнет, мы сможем определить только осенью, когда будет видно, до какой степени пострадали деревья», — отметил он.

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