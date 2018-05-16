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11:48 (мск), источник: Prokazan.ru

Известного бизнесмена из Татарстана обокрали в Сан-Франциско

Известного бизнесмена из Набережных Челнов Сергея Акульчева обокрали в Сан-Франциско. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Инцидент произошел накануне днем на платной парковке. Мужчина с женой оставили автомобиль на парковке, а сами пошли пообедать.

 — Украли велосипед, все 4 карбоновых колеса Zipp, два из которых модные 858, чемодан с вещами, включая всю спортивную одежду, — написал он.

Бизнесмен также отметил, что полиция на место происшествия не приехала. Им самим пришлось ехать на участок, чтобы написать заявление.

Во время загрузки произошла ошибка.
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