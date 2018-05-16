Известного бизнесмена из Татарстана обокрали в Сан-Франциско
Известного бизнесмена из Набережных Челнов Сергея Акульчева обокрали в
Известного бизнесмена из Набережных Челнов Сергея Акульчева обокрали в
Инцидент произошел накануне днем на платной парковке. Мужчина с женой оставили автомобиль на парковке, а сами пошли пообедать.
— Украли велосипед, все 4 карбоновых колеса Zipp, два из которых модные 858, чемодан с вещами, включая всю спортивную одежду, — написал он.
Бизнесмен также отметил, что полиция на место происшествия не приехала. Им самим пришлось ехать на участок, чтобы написать заявление.