Два украинских школьника остаются в больнице Бреста в тяжелом состоянии
Два украинских школьника из шести пострадавших в ДТП в Каменецком районе 13 мая остаются в тяжелом состоянии.
Два украинских школьника из шести пострадавших в ДТП в Каменецком районе 13 мая остаются в тяжелом состоянии.
Об этом sb.by сообщил заместитель главного врача Брестской областной больницы по медицинской части Вячеслав Гавриленко:
— Два подростка переведены в нейрохирургическое отделение, двоих сегодня переводим из реанимации, два остаются в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
ДТП произошло около 7 утра 13 мая на автодороге Р-98 Песчатка — Свислочь. Микроавтобус с украинскими номерами въехал в погрузчик Амкодор. 12-летний украинский школьник, сидевший на переднем сиденье, погиб на месте, шестеро детей, находившихся в салоне, получили сочетанные травмы. Водитель не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
В Бресте сейчас находятся родители пострадавших детей. Они размещены в общежитии одного из учебных учреждений. Представитель Брестского областного отделения Белорусского общества Красного креста и полумесяца Михаил Горохов сообщил sb.by, что родителям детей организацией оказана гуманитарная помощь:
— Мы отвезли и вручили всем продуктовые и гигиенические наборы, воду, одеяла, постельное белье.