Два украинских школьника остаются в больнице Бреста в тяжелом состоянии

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом sb.by сообщил заместитель главного врача Брестской областной больницы по медицинской части Вячеслав Гавриленко:

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— Два подростка переведены в нейрохирургическое отделение, двоих сегодня переводим из реанимации, два остаются в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 7 утра 13 мая на автодороге Р-98 Песчатка — Свислочь. Микроавтобус с украинскими номерами въехал в погрузчик Амкодор. 12-летний украинский школьник, сидевший на переднем сиденье, погиб на месте, шестеро детей, находившихся в салоне, получили сочетанные травмы. Водитель не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

В Бресте сейчас находятся родители пострадавших детей. Они размещены в общежитии одного из учебных учреждений. Представитель Брестского областного отделения Белорусского общества Красного креста и полумесяца Михаил Горохов сообщил sb.by, что родителям детей организацией оказана гуманитарная помощь: