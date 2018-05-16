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11:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин подставил под удар внедорожник тестя

Виновник ДТП пытался развернуться и не заметил ехавшую позади «Тойоту».

Источник: Губерния онлайн

На Чернореченском шоссе, между Авиагородком и селом Тополево, во время столкновения седана и внедорожника получил травмы 19-летний автомобилист на «Тойоте Премио». Он двигался со стороны Хабаровска и врезался в попутный «Ниссан Террано», шофер которого пытался развернуться около АЗС, сообщает портал «Губерния».

Водитель внедорожника по какой-то причине не увидел в зеркалах приближающийся сзади седан и подставил под удар левый борт. Судя по следам, водитель «Премио» сделал экстренную попытку отвернуть вправо, но все же врезался в заднее колесо «Террано».

После столкновения водитель «Премио» заметно хромал, но от поездки в больницу отказался. Он решил дождаться сотрудников ДПС, чтобы убедить их в своей невиновности. Особой нужды в этом не было: 36-летний шофер «Ниссана» признавал свою ошибку. Мужчина сосредоточил внимание на встречном автомобиле, упустив из вида попутный. Травмирован был и этот шофер: он ударился головой о ветровое стекло, когда «Террано» отбросило на дальнюю обочину.

Внедорожник принадлежит тестю виновника аварии, ОСАГО на машину нет.

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