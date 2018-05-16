Хабаровчанин подставил под удар внедорожник тестя
Виновник ДТП пытался развернуться и не заметил ехавшую позади «Тойоту».
Виновник ДТП пытался развернуться и не заметил ехавшую позади «Тойоту».
На Чернореченском шоссе, между Авиагородком и селом Тополево, во время столкновения седана и внедорожника получил травмы 19-летний автомобилист на «Тойоте Премио». Он двигался со стороны Хабаровска и врезался в попутный «Ниссан Террано», шофер которого пытался развернуться около АЗС, сообщает портал «Губерния».
Водитель внедорожника по
После столкновения водитель «Премио» заметно хромал, но от поездки в больницу отказался. Он решил дождаться сотрудников ДПС, чтобы убедить их в своей невиновности. Особой нужды в этом не было: 36-летний шофер «Ниссана» признавал свою ошибку. Мужчина сосредоточил внимание на встречном автомобиле, упустив из вида попутный. Травмирован был и этот шофер: он ударился головой о ветровое стекло, когда «Террано» отбросило на дальнюю обочину.
Внедорожник принадлежит тестю виновника аварии, ОСАГО на машину нет.