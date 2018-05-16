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12:02 (мск), источник: Volga News

Газоснабжение 510 домов в Сызранском районе восстановлено

Во вторник 15 мая в 14:40 газоснабжение потребителей в Сызранском районе полностью восстановлено, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Источник: AP 2018

Напомним, что днем 14 мая был поврежден надземный газопровод высокого давления диаметром 150 мм в районе ул. Кирпичной с. Балашейка в Сызранском районе.

В результате аварии было нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов. Без газа осталось 3020 человек. Социально значимые объекты под отключение не попали.

Аварийно-ремонтная бригада ООО «СВГК» перекрыла газопровод. На место аварии выезжала оперативная группа Пожарно-спасательного отряда № 47 ППС Самарской области. Работу на месте происшествия координировали сотрудники администрации Сызранского района. К ликвидации аварии привлекалось 20 человек. В ремонтных работах было задействовано 10 единиц техники.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, уже в 23:50 сварочные работы на месте аварии были завершены. А 15 мая с 11:00 проводилась опрессовка газопровода. И в 14:40 газоснабжение потребителей было восстановлено полностью.

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