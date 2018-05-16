Газоснабжение 510 домов в Сызранском районе восстановлено

Источник: AP 2018

Напомним, что днем 14 мая был поврежден надземный газопровод высокого давления диаметром 150 мм в районе ул. Кирпичной с. Балашейка в Сызранском районе.

В результате аварии было нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов. Без газа осталось 3020 человек. Социально значимые объекты под отключение не попали.

Аварийно-ремонтная бригада ООО «СВГК» перекрыла газопровод. На место аварии выезжала оперативная группа Пожарно-спасательного отряда № 47 ППС Самарской области. Работу на месте происшествия координировали сотрудники администрации Сызранского района. К ликвидации аварии привлекалось 20 человек. В ремонтных работах было задействовано 10 единиц техники.