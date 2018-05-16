Газоснабжение 510 домов в Сызранском районе восстановлено
Во вторник 15 мая в 14:40 газоснабжение потребителей в Сызранском районе полностью восстановлено, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Во вторник 15 мая в 14:40 газоснабжение потребителей в Сызранском районе полностью восстановлено, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что днем 14 мая был поврежден надземный газопровод высокого давления диаметром 150 мм в районе ул. Кирпичной с. Балашейка в Сызранском районе.
В результате аварии было нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов. Без газа осталось 3020 человек. Социально значимые объекты под отключение не попали.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, уже в 23:50 сварочные работы на месте аварии были завершены. А 15 мая с 11:00 проводилась опрессовка газопровода. И в 14:40 газоснабжение потребителей было восстановлено полностью.