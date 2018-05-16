СК проводит проверку после инцидента с вездеходом в Коми

Источник: СК

«Следственным отделом по городу Печора СУСК России по республике Коми организована процессуальная проверка по факту происшествия на технологической дороге в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района. По предварительным данным, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере ГАЗ-71. В транспортном средстве находились девять человек, двое из которых спаслись», — говорится в сообщении.

Ранее СК РФ в мессенджере «ТамТам» сообщил, что в результате аварии погибли семь человек, двоим удалось спастись. Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах республики, все семь тел уже достали на поверхность.

В настоящее время спасателями МЧС России по республике Коми проводится поисково-спасательная операция.