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12:27 (мск), источник: РИА Новости

СК проводит проверку после инцидента с вездеходом в Коми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту инцидента в Печорском районе республики Коми, где ушел под воду гусеничный транспортер ГАЗ-71 с людьми, сообщает СУСК РФ по республике.

Источник: СК

«Следственным отделом по городу Печора СУСК России по республике Коми организована процессуальная проверка по факту происшествия на технологической дороге в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района. По предварительным данным, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере ГАЗ-71. В транспортном средстве находились девять человек, двое из которых спаслись», — говорится в сообщении.

Ранее СК РФ в мессенджере «ТамТам» сообщил, что в результате аварии погибли семь человек, двоим удалось спастись. Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах республики, все семь тел уже достали на поверхность.

В настоящее время спасателями МЧС России по республике Коми проводится поисково-спасательная операция.

На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Печора, проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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