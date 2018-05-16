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12:12 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В школе № 5 города Бекабад учителя рисовали двойки на лбах первоклашек, передают местные СМИ.

Источник: Sputnik

Такие нарушения были выявлена в ходе проверки, которую проводило управление народного образования Ташкентской области.

После чего из учебного заведения были уволены директор школы, заместители директора по учебным вопросам и по духовности и просветительству, а также несколько учителей, которые издевались над учениками.

Начальник управления народного образования Ташкентской области Ш. Бурханов, встретившись с родителями и учениками, принес свои извинения за случившееся.

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