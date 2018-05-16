В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В школе № 5 города Бекабад учителя рисовали двойки на лбах первоклашек, передают местные СМИ.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В школе № 5 города Бекабад учителя рисовали двойки на лбах первоклашек, передают местные СМИ.
Такие нарушения были выявлена в ходе проверки, которую проводило управление народного образования Ташкентской области.
После чего из учебного заведения были уволены директор школы, заместители директора по учебным вопросам и по духовности и просветительству, а также несколько учителей, которые издевались над учениками.
Начальник управления народного образования Ташкентской области Ш. Бурханов, встретившись с родителями и учениками, принес свои извинения за случившееся.