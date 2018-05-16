В Воронеже пассажиры попытались задушить таксиста из-за дорогой поездки

Инцидент произошел в Воронеже на улице Землячки накануне около 23:30. Как рассказали в полиции, такси вызвали парень с девушкой. Конечной остановкой была улица Землячки. По прибытии таксист озвучил клиентам цену за поездку в 700 рублей, однако пассажирам тариф показался слишком высоким. Между водителем и парой возникла потасовка, в которую также вмешались знакомые парня с девушкой, встречавшие их по адресу назначения. В «системе-112» рассказали, что клиенты в ходе потасовки якобы попытались задушить таксиста.