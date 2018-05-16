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12:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пассажиры попытались задушить таксиста из-за дорогой поездки

Конфликт между водителем такси и пассажирами стал поводом для проверки полиции. Причиной недовольства клиентов стала высокая цена поездки, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Воронеж"

Инцидент произошел в Воронеже на улице Землячки накануне около 23:30. Как рассказали в полиции, такси вызвали парень с девушкой. Конечной остановкой была улица Землячки. По прибытии таксист озвучил клиентам цену за поездку в 700 рублей, однако пассажирам тариф показался слишком высоким. Между водителем и парой возникла потасовка, в которую также вмешались знакомые парня с девушкой, встречавшие их по адресу назначения. В «системе-112» рассказали, что клиенты в ходе потасовки якобы попытались задушить таксиста.

Так и не забрав оплату, таксист попытался скрыться с места происшествия и врезался в дерево. О случившемся он сообщил в экстренные службы и правоохранительным органам. Полиция начала проверку.

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