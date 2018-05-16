Число лесных пожаров в Башкирии выросло почти в 3 раза
Уфа. 16 мая.
Уфа. 16 мая.
«С начала пожароопасного сезона в лесном фонде зарегистрировано 70 пожаров на общей площади 534 га, при этом за аналогичный период прошлого года — 24 пожара на площади 338 га», — сказал министр на
По его мнению, рост числа лесных пожаров связан с бесснежной зимой и частыми сильными ветрами в первой декаде мая. Кроме того, по его словам, сказалось безответственное отношение населения, в основном, туристов, охотников, рыбаков при посещении лесов.
Так, по данным М. Шарафутдинова, причиной большинства лесных пожаров (60 из 70) стал человеческий фактор, восемь возгораний начались от сельхозпалов, два — от грозового разряда. Предварительный ущерб только по 45 пожарам составил более 200 тыс. рублей, а затраты на их тушение превысили 800 тыс. рублей.
В тушении лесных пожаров было задействовано более 1 тыс. человек и 300 единиц техники. 68 возгораний были ликвидированы в течение первых суток. Таким образом, оперативность тушения за первые сутки составляет 97%.
«В основном (пожары — ИФ) тушатся пока силами лесхозов и лесопожарного центра, и в любом случае, там присутствуют сотрудники МЧС со специализированной техникой. В сельской местности, когда видят, что есть возможная угроза дальнейшего распространения огня на населенный пункт, люди выходят. На тушение последнего пожара в Бурзянском районе 27 человек местного населения выходили», — отметил министр.
По всем лесным пожарам материалы переданы в отделы госпожнадзора регионального ГУ МЧС и органы МВД по республике для проведения расследования причин их возникновения.
Заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов, также участвующий в
«Ни один случай у нас не остается без внимания, у каждого пожара есть виновное лицо — фамилия, имя, отчество», — подчеркнул он.
По данным Э. Идрисова, с начала года за нарушение требований пожарной безопасности в лесах привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 450 тыс. рублей 178 человек, должностных лиц и организаций.
Кроме того, Минлесхозу республики поручено усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесах, повысить эффективность патрулирования территорий лесного фонда, активизировать противопожарную агитацию. Введенный режим будет действовать до особого распоряжения.