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17:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министерство образования РТ прокомментировало обыски в ведомстве по делу Лаишевского интерната

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Министерство образования РТ прокомментировало обыски в ведомстве по делу Лаишевского интерната.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне следователи изъяли из Министерства образования интересующие их документы, в рамках расследования преступной деятельности Венеры Давлиевой.

«Министерство обращает внимание журналистского сообщества, что публикация неподтвержденной информации может помешать следственным действиям и повлечь излишнее беспокойство среди работников системы образования, родителей и учащихся в период проведения Единого государственного экзамена», — говорится в сообщении.

Отмечено, что Министерство заинтересовано в установлении обстоятельств расследования в Лаишевской школе-интернате, а также полностью сотрудничают со следствием.

«В настоящее время Министерство выступает потерпевшей стороной по данному делу и в случае доказанности следственными органами нарушений со стороны директора и иных лиц инициирует судебный процесс о возмещении причиненного ущерба государству», — говорится в сообщении.

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