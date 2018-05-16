Министерство образования РТ прокомментировало обыски в ведомстве по делу Лаишевского интерната
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Министерство образования РТ прокомментировало обыски в ведомстве по делу Лаишевского интерната.
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Министерство образования РТ прокомментировало обыски в ведомстве по делу Лаишевского интерната.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне следователи изъяли из Министерства образования интересующие их документы, в рамках расследования преступной деятельности Венеры Давлиевой.
«Министерство обращает внимание журналистского сообщества, что публикация неподтвержденной информации может помешать следственным действиям и повлечь излишнее беспокойство среди работников системы образования, родителей и учащихся в период проведения Единого государственного экзамена», — говорится в сообщении.
Отмечено, что Министерство заинтересовано в установлении обстоятельств расследования в Лаишевской
«В настоящее время Министерство выступает потерпевшей стороной по данному делу и в случае доказанности следственными органами нарушений со стороны директора и иных лиц инициирует судебный процесс о возмещении причиненного ущерба государству», — говорится в сообщении.