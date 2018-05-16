Министерство образования РТ прокомментировало обыски в ведомстве по делу Лаишевского интерната

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне следователи изъяли из Министерства образования интересующие их документы, в рамках расследования преступной деятельности Венеры Давлиевой.

«Министерство обращает внимание журналистского сообщества, что публикация неподтвержденной информации может помешать следственным действиям и повлечь излишнее беспокойство среди работников системы образования, родителей и учащихся в период проведения Единого государственного экзамена», — говорится в сообщении.

Отмечено, что Министерство заинтересовано в установлении обстоятельств расследования в Лаишевской школе-интернате, а также полностью сотрудничают со следствием.